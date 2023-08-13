Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Sebut Biaya QRIS 0,3% Tak Beratkan UMKM

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |23:15 WIB
BI Sebut Biaya QRIS 0,3% Tak Beratkan UMKM
Bank Indonesia Jelaskan Soal Biaya QRIS untuk UMKM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebijakan biaya pedagang mikro yang menyediakan pembayaran QR Indonesian Standard (QRIS) dikenakan biaya sebesar 0,3% tidak memberatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Apalagi belanja di bawah Rp100.000 tidak dikenakan biaya," kata Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut Andry Prasmuko, dikutip Antara Minggu (13/8/2023).

Andry menjelaskan kebijakan biaya yang juga dikenal sebagai merchant discount rate (MDR) itu telah berlaku sejak per 1 Juli 2023.

Pengenaan biaya MDR 0,3 persen itu berlaku per transaksi yang dilakukan.

BI memberikan contoh jika transaksi Rp 100.000 maka jika dikenakan 0,3 persen potongan dari transaksi itu hanya Rp 300 saja. Begitu juga dengan transaksi selanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184568/gubernur_bank_indonesia-SPAt_large.jpg
Bos BI Ungkap Alasan Emas Jadi Primadona Aset Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184541/gubernur_bank_indonesia-9OWY_large.png
BI Kembali Tahan Suku Bunga di Level 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184445/bi_umumkan_suku_bunga-BGLO_large.jpg
BI Diproyeksi Tahan Suku Bunga di 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184214/bank_indonesia-4osd_large.jpg
BI: Redenominasi Bukan Pemotongan Nilai Rupiah, Harga Barang Tetap Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182863/bank_indonesia-Oj0s_large.jpg
BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran Meningkat di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182570/bi_buka_suara-42om_large.jpg
BI: Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Mulai Masuk Prolegnas 2025–2029
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement