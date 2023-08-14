Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Pekan Diprediksi Turun, Berikut Analisanya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |07:44 WIB
IHSG Awal Pekan Diprediksi Turun, Berikut Analisanya
IHSG Hari Ini Diprediksi Melemah. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melemah di awal perdagangan minggu ini. Adapun pergerakan indeks saham berada di level 6.784–6.900.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, IHSG kembali mengalami tekanan jual, terlihat adanya kegagalan penembusan resistance dimana sebelumnya terjadi upaya untuk membawa IHSG ke posisi menguat hingga 6906.

"Dengan gagalnya penembusan resistance, maka IHSG kembali berpotensi melemah terbatas menuju demand zone. Manfaatkan untuk buy on weakness," tulis William dalam analisisnya, Senin (14/8/2023).

Untuk faktor teknikal, kegagalan IHSG menembus resistance kembali memperlihatkan indikasi pelemahan lanjutan.

"Indikator MACD false, gagal jenuh jual. IHSG memiliki peluang lebih besar untuk menuju demand zone," katanya.

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah sebesar -13.29 poin (-0.19%) menuju 6879,97 pada perdagangan hari Jumat 11 Agustus 2023.

Sebanyak 225 saham menguat, 271 saham menurun, dan 241 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 27.518T (all market). Ada transaksi di pasar nego.

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

ARKO, buy, support 635, resistance 685.

Trend following. Penguatan lanjutan di atas support MA5 dan MA20.

