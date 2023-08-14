MNC Sekuritas Prediksi IHSG Bergerak di Level 6.834-6.798

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya ditutup terkoreksi 0,2% ke 6,879 disertai dengan munculnya volume penjualan, namun penutupan IHSG masih tertahan oleh MA20.

MNC Sekuritas menilai, apabila IHSG masih mampu berada di atas 6.834 sebagai supportnya, bisa dicermati arah IHSG selanjutnya.

"IHSG perlu menembus area 6.925 untuk konfirmasi kelanjutan uptrend," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (14/8/2023).

Namun, apabila menembus 6.834 maka IHSG akan terkoreksi ke rentang 6.793-6.820.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.834, 6.798 dan resistance 6.925, 6.966.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AGII - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,900-1,920

Target Price: 1,970, 2,040

Stoploss: below 1,885

APLN - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 155-161

Target Price: 174, 180

Stoploss: below 151