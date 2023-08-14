Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Astra International (ASII) Angkat Eks Bos OJK Muliaman Hadad Jadi Komisaris

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |13:41 WIB
Astra International (ASII) Angkat Eks Bos OJK Muliaman Hadad Jadi Komisaris
Astra Internatioanl Usai Gelar RUPSLB. (Foto: Okezone.com/Astra)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini. ASII menyetujui pengangkatan Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Komisaris Independen .

Muliaman resmi menjabat sebagai Komisaris Independen perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar perseroan.

“Terima kasih kepada Dewan Komisaris dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan penuh yang telah diberikan kepada Astra,” kata Presiden Direktur ASII, Djony Bunarto Tjondro dalam keterangan resminya, Senin (14/8/2023).

Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris ASII berubah menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto

Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto

Komisaris Independen : Apinont Suchewaboripont

Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Komisaris Independen : Muliaman Darmansyah Hadad

Komisaris : Anthony John Liddell Nightingale

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/278/3165761/astra_realisasikan_belanja_modal-S39v_large.jpg
Astra (ASII) Realisasikan Belanja Modal Rp8,8 Triliun pada Semester I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/278/3061702/penjualan-mobil-astra-asii-naik-2-79-pada-agustus-2024-OmYtIOleCn.jpg
Penjualan Mobil Astra (ASII) Capai 42.195 Unit hingga Agustus 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/278/3002683/astra-international-asii-tebar-dividen-jumbo-rp17-04-triliun-hm7fzpZ5lB.jpeg
Astra International (ASII) Tebar Dividen Jumbo Rp17,04 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/278/3002228/astra-international-asii-cetak-laba-rp7-46-triliun-di-3-bulan-pertama-2024-UdAgtTWST2.jpg
Astra International (ASII) Cetak Laba Rp7,46 Triliun di 3 Bulan Pertama 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/278/2912117/pendapatan-tumbuh-8-83-astra-international-asii-cetak-laba-rp25-69-triliun-hingga-kuartal-iii-2023-5daNLE8TGy.jfif
Pendapatan Tumbuh 8,83%, Astra International (ASII) Cetak Laba Rp25,69 Triliun hingga Kuartal III-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/278/2850176/anak-usaha-astra-international-asii-segera-akuisisi-olx-indonesia-prUm1RuSYs.png
Anak Usaha Astra International (ASII) Segera Akuisisi OLX Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement