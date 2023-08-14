Astra International (ASII) Angkat Eks Bos OJK Muliaman Hadad Jadi Komisaris

JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini. ASII menyetujui pengangkatan Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Komisaris Independen .
Muliaman resmi menjabat sebagai Komisaris Independen perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar perseroan.
“Terima kasih kepada Dewan Komisaris dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan penuh yang telah diberikan kepada Astra,” kata Presiden Direktur ASII, Djony Bunarto Tjondro dalam keterangan resminya, Senin (14/8/2023).
Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris ASII berubah menjadi sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Prijono Sugiarto
Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto
Komisaris Independen : Apinont Suchewaboripont
Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
Komisaris Independen : Muliaman Darmansyah Hadad
Komisaris : Anthony John Liddell Nightingale