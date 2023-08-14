Bos MIND ID Pastikan RI Jadi Pengendali Usai Divestasi Saham Vale

JAKARTA - Direktur Utama Holding BUMN Pertambangan MIND ID Hendi Prio Santoso memastikan Indonesia harus menjadi pengendali usai dilakukannya divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

"Kita harus jadi pengendali. Karena kita ingin memastikan pengembangan terjadi. Pengembangan dari sisi potensinya karena selama ini kaan sejak 2014 pengembanganya kalau men quote Pak Menteri kan kurang," terangnya ketika ditemui di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Hendi menjelaskan, saat ini proses divestasi masih berproses dan sudah mulai menemukan titik terang.

Terkait besaran saham hingga harga divestasi, kedua hal tersebut masih dinegosiasikan. Dia pun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan porsi saham yang akan didivestasikan.

Hendi juga menambahkan bahwa pola proses divestasi perusahaan asal Kanada itu nantinya akan berbeda dengan pengambilalihan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dari Freeport McMoRan dan hak Partisipasi Rio Tinto sebesar 51 persen melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (INAHUM).