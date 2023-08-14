Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Terbitkan Aturan Baru soal Buyback Saham, Cek Selengkapnya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:39 WIB
OJK Terbitkan Aturan Baru soal <i>Buyback</i> Saham, Cek Selengkapnya
OJK Terbitkan Aturan Baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan (POJK 13/2023).

Adapun, penerbitan aturan baru tersebut guna menjaga stabilitas pasar modal Indonesia.

Selain itu, POJK 13/2023 diterbitkan juga untuk menjawab tantangan atas tekanan pasar yang terjadi akibat krisis, pandemi, dan sentimen global atau domestik, serta mitigasi dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas pasar modal, termasuk kinerja pelaku industri pasar modal.

“Melalui POJK ini, OJK berwenang mengambil langkah penetapan kebijakan penanganan volatilitas, stimulus, dan relaksasi bagi pelaku industri jasa keuangan di bidang pasar modal,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa dalam siaran pers, Senin (14/8/2023).

Selanjutnya, POJK 13/2023 ini mencabut POJK Nomor 2/POJK.04/2013 (POJK 2/2013) tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dan ketentuan pelaksanaannya yaitu SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185462/bank-MrEV_large.jpg
Rekening Nganggur 5 Tahun Jadi Dormant, Ini Aturan Baru OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182838/pinjol-9lgk_large.jpg
OJK Catat 8 Pinjol Belum Penuhi Modal Rp12,5 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182680/ojk-5io4_large.jpg
OJK Imbau Masyarakat Tak Menghindar saat Sulit Bayar Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182667/debt_collector-uzMp_large.jpg
OJK: Pengusaha Keuangan Wajib Awasi Debt Collector saat Nagih Utang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement