Ini Bocoran Naskah Soal Seleksi CPNS dan PPPK 2023

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |03:02 WIB
Ini Bocoran Naskah Soal Seleksi CPNS dan PPPK 2023
Bocoran Naskah CPNS 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Soal bocoran naskah seleksi CPNS dan PPPK 2023, kini kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Telah melakukan serah terima naskah soal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2023 di Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.

Serah terima naskah soal tersebut dilakukan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek Ambar Musyarifah kepada Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Kementerian PANRB Aba Subagja.

Serah terima naskah soal ini sebagai rangkaian seleksi CASN pada tahun 2023, di mana pemerintah mengadakan seleksi tidak hanya PPPK saja namun juga CPNS.

Dalam hal ini Panselnas telah menyiapkan tim terbaik dan tahapan yang ketat dalam penyusunan soal seleksi CASN 2023," kata Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Kementerian PANRB Aba Subagja dikutip dari keterangan resmi di situs menpan.go.id, pada Sabtu 12 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
