Bansos hingga BLT Cair, Masyarakat Nikmati Uang Negara Rp562,6 Triliun

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |05:18 WIB
Bansos hingga BLT Cair, Masyarakat Nikmati Uang Negara Rp562,6 Triliun
BLT Cair di Agustus (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan sejumlah daftar Belanja Pemerintah Pusat (BPP) 2023. Hal itu diutarakannya dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Agustus 2023 di Jakarta, kemarin Jumat, 11 Agustus 2023.

Sri mengatakan BPP setidaknya terbagi atas Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, petani, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pendidikan dan infrastruktur.

Pada bagian perlindungan sosial, petani, dan UMKM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat alokasi dana sebesar Rp14,9 triliun untuk 9,8 juta Kader Pembangunan Manusia (KPM), kemudian kartu sembako sebanyak Rp22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM, sedangkan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp27 triliun untuk 96,7 juta peserta.

Lalu di bidang pendidikan, belanja dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar sebesar Rp6,2 triliun untuk 11,07 juta siswa, program KIP Kuliah Rp6,1 triliun untuk 718,7 ribu mahasiswa, BOS Kementerian Agama sebesar Rp7,1 triliun untuk 6,2 juta siswa, dan BOPTN Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.

