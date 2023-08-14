Ini Jadwal Lengkap Seleksi Penerimaan CPNS 2023

JAKARTA – Dari proses seleksi hingga pengumuman kelulusan, CPNS perlu melalui serangkaian tes selama kurang lebih 3 bulan.
Berikut jadwal CPNS 2023 yang beredar di medsos:
1. Pengumuman seleksi: 16-30 September 2023.
2. Pendaftaran seleksi: 17 September-3 Oktober 2023
3. Seleksi administrasi: 17 September-5 Oktober 2023
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 6-9 Oktober 2023
5. Masa sanggah: 10-12 Oktober 2023
6. Jawab sanggah: 10-14 Oktober 2023
7. Pengumuman pasca sanggah: 13-19 Oktober 2023