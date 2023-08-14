Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Jadwal Lengkap Seleksi Penerimaan CPNS 2023

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |07:44 WIB
Ini Jadwal Lengkap Seleksi Penerimaan CPNS 2023
Jadwal Seleksi CPNS 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA – Dari proses seleksi hingga pengumuman kelulusan, CPNS perlu melalui serangkaian tes selama kurang lebih 3 bulan.

Berikut jadwal CPNS 2023 yang beredar di medsos:

1. Pengumuman seleksi: 16-30 September 2023.

2. Pendaftaran seleksi: 17 September-3 Oktober 2023

3. Seleksi administrasi: 17 September-5 Oktober 2023

4. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 6-9 Oktober 2023

5. Masa sanggah: 10-12 Oktober 2023

6. Jawab sanggah: 10-14 Oktober 2023

7. Pengumuman pasca sanggah: 13-19 Oktober 2023

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185239/gaji_pns-MXgR_large.jpg
Ternyata Ini Penentu Gaji PNS Naik atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183269/mentan_amran-SuP6_large.jpg
Amran Copot ASN yang Sewakan Lahan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183168/gaji_pns-haH2_large.jpg
Ini Rincian dan Besaran Gaji Pensiunan PNS Terbaru yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889/ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
