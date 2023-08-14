Daftar Kenaikan Harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex hingga Dexlite per 14 Agustus 2023

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Nonsubsidi mulai 1 Agustus 2023. Adapun kenaikan harga BBM Pertamina berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex hingga Dexlite.
Harga BBM Pertamax Turbo naik Rp400 menjadi Rp14.400 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter untuk wilayah Jabodetabek.
Sementara harga BBM Dexlite juga naik menjadi Rp13.950 per liter dari harga sebelumnya Rp13.150 per liter. Kemudian untuk harga BBM Pertamina Dex naik Rp800 menjadi Rp14.350 per liter dari sebelumnya Rp13.550.
Sedangkan harga Pertamax, Pertalite hingga Bio Solar tidak mengalami perubahan. Harga Pertamax tetap dijual Rp12.400 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter dan Bio Solar Rp6.800 per liter.
Kenaikan harga BBM ini dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Demikian seperti dilansir situs resmi Pertamina, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Berikut daftar kenaikan harga BBM non subsidi milik Pertamina yang berlaku di seluruh Indonesia per hari ini, Senin (14/8/2023).
Aceh
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp 14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Dexlite Rp12.600
Sumatera Utara
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.250
Pertamina Dex Rp14.650
Sumatera Barat
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.250
Pertamina Dex Rp14.650
Riau
Pertamax Rp13.100
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp14.950
Kepulauan Riau
Pertamax Rp13.100
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp14.950
Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertamax Rp11.900
Pertamax Turbo Rp13.700
Dexlite Rp13.200
Pertamina Dex Rp13.600
Jambi
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.250
Pertamina Dex Rp14.650
Bengkulu
Pertamax Rp13.100
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp14.950
Sumatera Selatan
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.250
Pertamina Dex Rp14.650
Bangka Belitung
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.250
Pertamina Dex Rp14.650
Lampung
Pertamax Rp12.800
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.250
Pertamina Dex Rp14.650
Banten
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Jawa Barat
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kab Kep. Seribu
Pertamax Rp12.500
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kota Jakarta Pusat
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kota Jakarta Barat
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kota Jakarta Selatan
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kota Jakarta Timur
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kota Jakarta Utara
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kota Depok
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kota Bogor
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kab Bogor
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kota Bekasi
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kab Bekasi
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kota Tangerang
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kota Tangerang Sel.
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350
Kab Tangerang
Pertamax Rp12.400
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp13.950
Pertamina Dex Rp14.350