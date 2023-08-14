Bersih-Bersih Rel Sebelum LRT Jabodebek Melaju

JAKARTA – LRT Jabodebek dijadwalkan mulai beroperasi pada 26 Agustus 2023. Sebelum rangkaian kereta tanpa masinis ini melaju, ada prosedur yang harus dilalui salah satunya kebersihan.

Dilansir dari akun Instagram @lrt_jabodebek, Senin (14/8/2023), pihak LRT Jabodebek perlu memastikan jalur LRT bersih sehingga meminimalisir timbulnya gangguan akibat tersisa suatu barang di rel kereta.

“Jalur kereta LRT Jabodebek harus bersih, tidak ada benda sedikit pun!,” tegas lrt_jabodebek dalam unggahan Instagramnya

Untuk memastikan hal itu, salah satu prosedur yang perlu mereka lakukan tiap harinya adalah melakukan Sweep Train.

“Sweep Train adalah prosedur untuk memastikan tidak ada benda atau halangan di jalur yang dilalui LRT Jabodebek yang mengganggu operasi,” jelas lrt_jabodebek.

Mengingat masa uji coba LRT oleh publik yang sejauh ini terus diundur. Rencana peresmian operasi komersial LRT ternyata juga diundur.

Dari yang sebelumnya berada pada 18 Agustus, kini operasi komersial LRT ditetapkan pada 26 Agustus 2023.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menyatakan LRT Jabodebek beroperasi nantinya tidak langsung untuk dikenakan tarif.

"Tarifnya sudah ada RPM-nya, ada tahapannya ada diskon," ujar Risal.

Dia menjelaskan bahwa pemberian diskon ini akan diberikan sekitar sebulan.