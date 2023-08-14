Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bersih-Bersih Rel Sebelum LRT Jabodebek Melaju

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |22:06 WIB
Bersih-Bersih Rel Sebelum LRT Jabodebek Melaju
Jadwal LRT Jabodebek Beroperasi. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA LRT Jabodebek dijadwalkan mulai beroperasi pada 26 Agustus 2023. Sebelum rangkaian kereta tanpa masinis ini melaju, ada prosedur yang harus dilalui salah satunya kebersihan.

Dilansir dari akun Instagram @lrt_jabodebek, Senin (14/8/2023), pihak LRT Jabodebek perlu memastikan jalur LRT bersih sehingga meminimalisir timbulnya gangguan akibat tersisa suatu barang di rel kereta.

“Jalur kereta LRT Jabodebek harus bersih, tidak ada benda sedikit pun!,” tegas lrt_jabodebek dalam unggahan Instagramnya

Untuk memastikan hal itu, salah satu prosedur yang perlu mereka lakukan tiap harinya adalah melakukan Sweep Train.

LRT

“Sweep Train adalah prosedur untuk memastikan tidak ada benda atau halangan di jalur yang dilalui LRT Jabodebek yang mengganggu operasi,” jelas lrt_jabodebek.

Mengingat masa uji coba LRT oleh publik yang sejauh ini terus diundur. Rencana peresmian operasi komersial LRT ternyata juga diundur.

Dari yang sebelumnya berada pada 18 Agustus, kini operasi komersial LRT ditetapkan pada 26 Agustus 2023.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menyatakan LRT Jabodebek beroperasi nantinya tidak langsung untuk dikenakan tarif.

"Tarifnya sudah ada RPM-nya, ada tahapannya ada diskon," ujar Risal.

Dia menjelaskan bahwa pemberian diskon ini akan diberikan sekitar sebulan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement