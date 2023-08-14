Kartu Prakerja Buka Pelatihan Tatap Muka di 10 Provinsi

JAKARTA – Program Kartu Prakerja telah membuka pelatihan tatap muka di 10 provinsi pada fase 1 dan kini akan menyediakan pelatihan di 10 provinsi lainnya.

Dikutip Prakerja.go.id di Jakarta, Senin (14/8/2023), pemerintah dengan dalam Skema Normal Program Kartu Prakerja akan kembali menyelenggarakan pelatihan tatap muka pada fase 2 di 10 provinsi baru.

Adapun 10 provinsi baru yang akan mendapatkan pelatihan program Prakerja di fase 2 antara lain, Riau, Sumatera Barat, Lampu, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, NTB, dan Maluku.

Dari total 865 pelatihan, saat ini ada 130 pelatihan luring yang sudah terdaftar dalam sistem Prakerja dari 52 lembaga pelatihan.

Pemerintah melalui Prakerja mengundang Anda yang memiliki lembaga berkualitas di 10 provinsi penyelenggaraan pelatihan luring fase dua untuk bergerak bersama.