Tagih Janji Tiktok Tak Predatory Pricing, Teten: Produk Impor Harga Murah Masih Menjamur

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyatakan bahwa masih banyak menemukan produk-produk impor dengan harga yang sangat murah dan bersifat predatory pricing yang dijual di platform sosial commerce TikTok Shop.

Teten menduga produk tersebut berasal dari produk-produk cross border atau perdagangan lintas batas. Padahal sebelumnya menurut Teten pihak TikTok sudah berjanji tidak akan menjual produk-produk cross border yang bersifat predatory pricing.

"TikTok janji lah untuk tidak melakukan predatory pricing, tapi kan saya lihat tadi kita lihat online, ada parfum Rp100, celana pendek Rp2.000, itu HPP-nya aja ongkos produksinya di dalam negeri udah pasti di atas Rp15.000 jadi belum ada perubahan dari TikTok," kata Teten usai melakukan pertemuan dengan sejumlah seller di platform online di Kantor KemenkopUKM, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Untuk meminta keterangan dan melindungi UMKM lokal dari predatory pricing, Teten memastikan akan kembali memanggil TikTok. "Ini (TikTok) saya akan panggil lagi," ungkap Teten.

Selain dari produk cross border, Teten menilai ada yang keliru dari kebijakan bea masuk yang ditetapkan oleh Indonesia sehingga masih banyak produk impor yang dijual murah.