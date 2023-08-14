Cerita Warga Temukan Harta Karun Soekarno

OKI - Cerita warga temukan harta karun Soekarno. Harta karun Soekarno yang ditemukan ini diduga berupa emas batangan bergambar Presiden Soekarno.

Salah satu warga yang menemukan harta karun emas Soekarno bernama Subur, warga Kabupaten OKI, Sumatera Selatan.

Penemuan emas tersebut ditemukan masyarakat di Desa Arisan Buntal, Kecamatan Kayu Agung Kabupaten OKI, Sumatera Selatan

“Ada emas batangan yang ditemukan warga di Sungai Komering bantaran sungai desa tersebut terdapat gambar Soekarno,” kata Subur pada Jumat 11 Agustus 2023.

Penemuan harta karun emas Soekarno ini menghebohkan warga sekitar. Hasil berburu emas, masyarakat banyak menemukan emas batangan, emas lempengan, kalung perhiasan, gelang dan guci teko.

Namun, dia belum mengetahui secara pasti darimana asal harta karun tersebut. Tetapi penemuan itu bermula dari salah satu warga yang konon katanya saat tidur bermimpi jika di sungai itu ada harta karun.

“Sehingga warga sekitar mencoba untuk menyelam guna membuktikan mimpi yang dialami salah satu warga kami,” katanya.