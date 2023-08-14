Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cerita Warga Temukan Harta Karun Soekarno

M Fitriadi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:18 WIB
Cerita Warga Temukan Harta Karun Soekarno
Cerita Warga Temukan Harta Karun Soekarno (Foto: MNC Media)
A
A
A

OKI - Cerita warga temukan harta karun Soekarno. Harta karun Soekarno yang ditemukan ini diduga berupa emas batangan bergambar Presiden Soekarno.

Salah satu warga yang menemukan harta karun emas Soekarno bernama Subur, warga Kabupaten OKI, Sumatera Selatan.

Penemuan emas tersebut ditemukan masyarakat di Desa Arisan Buntal, Kecamatan Kayu Agung Kabupaten OKI, Sumatera Selatan

“Ada emas batangan yang ditemukan warga di Sungai Komering bantaran sungai desa tersebut terdapat gambar Soekarno,” kata Subur pada Jumat 11 Agustus 2023.

Penemuan harta karun emas Soekarno ini menghebohkan warga sekitar. Hasil berburu emas, masyarakat banyak menemukan emas batangan, emas lempengan, kalung perhiasan, gelang dan guci teko.

Namun, dia belum mengetahui secara pasti darimana asal harta karun tersebut. Tetapi penemuan itu bermula dari salah satu warga yang konon katanya saat tidur bermimpi jika di sungai itu ada harta karun.

“Sehingga warga sekitar mencoba untuk menyelam guna membuktikan mimpi yang dialami salah satu warga kami,” katanya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184137/emas-7Bsq_large.jpg
Ekspor Emas Akan Kena Bea Keluar hingga 15 Persen demi Jaga Pasokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159548/emas-CI1B_large.jpg
Beli Emas Bebas Pajak PPh 22 Mulai 1 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159530/emas-qoQY_large.jpg
Sri Mulyani Atur Pajak Penjualan Emas dan Perhiasan, Mulai Berlaku 1 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157598/emas-dsZ0_large.jpg
Harga Emas Antam Merosot Rp25 Ribu, Kini Rp1.945.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3150993/emas-PNdQ_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Lagi, Hari Ini di Bawah Rp1,9 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139077/harga_emas-548G_large.jpg
Kilau Meredup, Harga Emas Antam Hari Ini Diskon Rp20.000 Jadi Rp1.866.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement