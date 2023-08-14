Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Ajak Swasta Buat Blue Print Ekonomi RI

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |14:34 WIB
Erick Thohir Ajak Swasta Buat <i>Blue Print</i> Ekonomi RI
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak swasta membuat blue print terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. Cetak biru itu akan direkomendasi ke pemerintah.

Dari blue print tersebut akan menjadi referensi pemerintah saat merumuskan kebijakan. Dengan begitu, aturan yang diterbitkan pemerintah juga berpihak pada pebisnis.

"Blue print ini yang bisa kita usulkan juga ke pemerintah, supaya pemerintah harus pro bisnis, jangan membikin aturan aturan tambahan pun yang akhirnya mengikat kita," ujar Erick saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

Menurutnya, Indonesia harus memiliki cetak biru secara mandiri dan tidak tergantung dengan cetak biru negara lain, seperti China atau Amerika Serikat (AS).

Karena itu, BUMN terbuka dengan pihak swasta untuk sama-sama merumuskan cetak biru yang dimaksud.

"Nah inilah saya rasa kolaborasi yang harus kita bangun. China dan AS bisa, kenapa kita tidak bisa. Jangan karena non-blok, kita tidak punya blue print. Blue print Indonesia harus kita bikin. Private sector bersama kami, ayo sama-sama," ucapnya.

Konsistensi pertumbuhan ekonomi Indonesia, lanjut Erick, merupakan hal luar biasa jika disandingkan dengan realita ketidakpastian ekonomi global. Pun saat dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.

Halaman:
1 2
