Menkop Teten Usul Produk Impor Dikirim Lewat Papua

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengusulkan kepada pihak terkait agar produk impor yang datang ke Indonesia berlabuh atau dikirim melalui pelabuhan paling jauh di Indonesia seperti Sorong, Papua Barat.

Menurutnya hal ini agar harganya bisa kompetitif dengan produk lokal.

“Sehingga dari sana produk-produk Jawa atau Sumatera yang ada di market mereka juga kena ongkos lagi, dengan begitu produk di dalam negeri masih bisa kompetitif,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat konferensi pers usai bertemu dengan penjual platform daring di Kantor KemenKopUKM dikutip Antara, Senin (14/8/2023).

Usulan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Menurutnya, upaya menyelamatkan daya saing UMKM tersebut juga sejalan dengan tol laut yang juga menjadi proyek Presiden Joko Widodo yang bisa menjadi jalan.

“Selama ini muatan hanya dari barang, sehingga biaya logistik selalu dikenakan untuk produk-produk yang dijual di Indonesia Timur, sehingga Indonesia Timur lemah,” tuturnya.