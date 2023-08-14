Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkop Teten Usul Produk Impor Dikirim Lewat Papua

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:26 WIB
Menkop Teten Usul Produk Impor Dikirim Lewat Papua
MenkopUKM Teten Masduki Bicara Soal Barang Impor (Foto: KemenkopUKM)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengusulkan kepada pihak terkait agar produk impor yang datang ke Indonesia berlabuh atau dikirim melalui pelabuhan paling jauh di Indonesia seperti Sorong, Papua Barat.

Menurutnya hal ini agar harganya bisa kompetitif dengan produk lokal.

“Sehingga dari sana produk-produk Jawa atau Sumatera yang ada di market mereka juga kena ongkos lagi, dengan begitu produk di dalam negeri masih bisa kompetitif,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat konferensi pers usai bertemu dengan penjual platform daring di Kantor KemenKopUKM dikutip Antara, Senin (14/8/2023).

Usulan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Menurutnya, upaya menyelamatkan daya saing UMKM tersebut juga sejalan dengan tol laut yang juga menjadi proyek Presiden Joko Widodo yang bisa menjadi jalan.

“Selama ini muatan hanya dari barang, sehingga biaya logistik selalu dikenakan untuk produk-produk yang dijual di Indonesia Timur, sehingga Indonesia Timur lemah,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186253/mendag-ZhKJ_large.png
Mendag Minta UMKM Aktif Jualan Online: Minim Modal Tanpa Perlu Sewa Toko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186077/untar-lasA_large.jpg
UMKM Kian Kompetitif di Era Digital, Produsen Besar Hadapi Tantangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186023/mnc_fest-Cvaz_large.jpg
Masyarakat Antusias Sambut Bazar UMKM MNC Fest 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186017/mnc_fest-Dej2_large.jpg
MNC Fest 2025, UMKM Sebut Jadi Ajang Tingkatkan Pendapatan dan Perluas Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185876/umkm-WJLz_large.jpg
Sulap Limbah Kayu Raup Rp1,5 Miliar, UMKM Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185671/pelaku_umkm-dXwg_large.jpg
Intip Kisah Siti Nur Seha, Ubah Limbah Sisik Ikan Jadi UMKM Kolagen Premium
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement