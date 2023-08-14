Petani RI Melek Digital, Bikin Hasil Panen Lebih Cuan

KLATEN - Petani Indonesia mendapat dukungan teknologi dalam mengelola hasil panennya.

Dukungan itu dibantu oleh perusahaan multinasional Bayer Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh petani dan mengembangkan praktik-praktik berkelanjutan.

Bayer Head of Field Solutions South East Asia & Pakistan, Kukuh Ambar Waluyo mengatakan kalau kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat pertanian lokal.

"Kami memastikan upaya penelitian kami selaras dengan kebutuhan mereka, sehingga memungkinkan pengembangan solusi- solusi praktis dan berdampak langsung bagi para petani serta berkontribusi pada pertumbuhan sektor pertanian," katanya dalam acara peresmian Bayer Juara di Klaten, Jawa Tengah, Senin (14/8/2023).

Dia juga memastikan untuk mendukung ketahanan pangan dan petani di Indonesia.