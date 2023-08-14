Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Petani RI Melek Digital, Bikin Hasil Panen Lebih Cuan

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:05 WIB
Petani RI Melek Digital, Bikin Hasil Panen Lebih Cuan
Cara Bayer Indonesia agar petani melek digital (Foto: Okezone)
A
A
A

KLATEN - Petani Indonesia mendapat dukungan teknologi dalam mengelola hasil panennya.

Dukungan itu dibantu oleh perusahaan multinasional Bayer Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh petani dan mengembangkan praktik-praktik berkelanjutan.

Bayer Head of Field Solutions South East Asia & Pakistan, Kukuh Ambar Waluyo mengatakan kalau kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat pertanian lokal.

"Kami memastikan upaya penelitian kami selaras dengan kebutuhan mereka, sehingga memungkinkan pengembangan solusi- solusi praktis dan berdampak langsung bagi para petani serta berkontribusi pada pertumbuhan sektor pertanian," katanya dalam acara peresmian Bayer Juara di Klaten, Jawa Tengah, Senin (14/8/2023).

Dia juga memastikan untuk mendukung ketahanan pangan dan petani di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183486/djp_akan_bisa_lihat_saldo_uang_digital-FM0m_large.jpg
DJP Bisa Intip Saldo Uang Digital Masyarakat Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176288/dapat_uang_rp1_juta-V8C2_large.jpeg
Panduan Mudah Dapatkan Uang Rp1 juta Sehari Tanpa Modal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3130066/dapat_uang-OmUx_large.jpeg
Berikut 5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130152/aplikasi_uang-q6Es_large.jpg
10 Cara Nonton YouTube Langsung Dapat uang Rp250.000 per Hari, Langsung Ditransfer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129546/uang-2qPA_large.jpg
5 Cara Nonton Youtube Langsung Dapat Uang Rp100.000 per Hari, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/320/3129545/mata_uang_di_indonesia-5Qlo_large.jpeg
Bukan Rp100.000, Inilah Nominal Rupiah Paling Tinggi yang Pernah Dicetak BI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement