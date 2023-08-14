Divestasi Saham Vale Indonesia, Menko Luhut: Segera Diumumkan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa divestasi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) saat ini masih terus berjalan.

Menurutnya terdapat beberapa saham yang akan dilepaskan lepaskan. Meski begitu ia belum menjelaskan kepastian berapa yang akan dilepaskan.

"Sudah berjalan nanti ada berapa puluh ribu yang di-relinquish (melepaskan) sehingga tidak menyalahi ketentuan yang ada," kata Luhut di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Luhut mengatakan keputusan divestasi saham Vale akan segera diumumkan sesegera mungkin. "Nanti akan diumumkan segera," katanya.

Ditempat yang berbeda, Direktur Utama Holding BUMN Pertambangan MIND ID Hendi Prio Santoso memastikan Indonesia harus menjadi pengendali usai dilakukannya divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO).