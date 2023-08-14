Mahasiswa Ngadu ke Bahlil: KIT Batang Banyak Pekerja Asing

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan orasi ilmiah di hadapan mahasiswa baru Universitas Indonesia (UI) pada Senin (14/8/2023).

Mulanya Bahlil memanggil seorang mahasiswa yang berasal dari Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Kemudian Bahlil menjanjikan beasiswa senilai Rp10 juta apabila mahasiswa tersebut mampu menjelaskan terkait kawasan industri tersebut.

"Coba kamu jelaskan kepada kami semua tentang kawasan industri di Batang, kalau jawaban kamu bagus saya kasih Rp10 juta untuk beasiswa," ucap Bahlil kepada mahasiswa tersebut dilansir dari siaran YouTube Kementerian Investasi.

Dengan semangat mahasiswa bernama Muhammad Yusuf Arif tersebut menjelaskan soal KIT Batang. Ia juga curhat kalau di kawasan tersebut masih didominasi oleh pekerja asing.

"Jadi di Batang itu sudah ada kawasan industri terpadu, namun saya dapat info pak, yang sayang sekali itu kebanyakan tenaga kerjanya itu pak, masih dari asing temen-temen," ungkap Yusuf.