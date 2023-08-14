Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mahasiswa Ngadu ke Bahlil: KIT Batang Banyak Pekerja Asing

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |20:57 WIB
Mahasiswa Ngadu ke Bahlil: KIT Batang Banyak Pekerja Asing
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Jelaskan soal Pekerja Asing (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan orasi ilmiah di hadapan mahasiswa baru Universitas Indonesia (UI) pada Senin (14/8/2023).

Mulanya Bahlil memanggil seorang mahasiswa yang berasal dari Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Kemudian Bahlil menjanjikan beasiswa senilai Rp10 juta apabila mahasiswa tersebut mampu menjelaskan terkait kawasan industri tersebut.

"Coba kamu jelaskan kepada kami semua tentang kawasan industri di Batang, kalau jawaban kamu bagus saya kasih Rp10 juta untuk beasiswa," ucap Bahlil kepada mahasiswa tersebut dilansir dari siaran YouTube Kementerian Investasi.

Dengan semangat mahasiswa bernama Muhammad Yusuf Arif tersebut menjelaskan soal KIT Batang. Ia juga curhat kalau di kawasan tersebut masih didominasi oleh pekerja asing.

"Jadi di Batang itu sudah ada kawasan industri terpadu, namun saya dapat info pak, yang sayang sekali itu kebanyakan tenaga kerjanya itu pak, masih dari asing temen-temen," ungkap Yusuf.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185188/investasi-u4hc_large.JPG
Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531/investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526/wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement