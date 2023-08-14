Promo Tiket Kereta Api Sambut HUT Ke-78 RI 17 Agustus 2023

Promo Tiket Kereta Api pada 17 Agustus 2023 (Foto: KAI)

JAKARTA – Promo tiket Kereta Api sambut HUT ke-78 RI 17 Agustus 2023 menarik untuk diketahui.

Memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, banyak promo tersedia salah satunya dari Kereta Api Indonesia (KAI).

Terdapat rangkaian diskon yang disediakan oleh KAI dalam rangka menyambut HUT RI.

Melansir Instagram @KAI121_ di Jakarta, Senin (14/8/2023), KAI merilis berbagai promo menarik lebih dari 20.000 tiket kereta api dengan harga spesial hingga level paling terjangkau.

Promo KAI "Satset" ini akan berlaku mulai tanggal 16 - 18 Agustus 2023 dan dibagi menjadi dua sesi waktu, yakni jam 12.00 - 13.00 WIB dan 19.00 - 20.00 WIB dengan mengakses pembelian di aplikasi Access by KAI.