Promo 17 Agustus 2023 Makanan

JAKARTA - Promo 17 Agustus 2023 makanan. Menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-17, banyak brand atau makanan cepat saji berlomba-lomba memberikan promo diskon 17 Agustus.

Dengan memanfaatkan momentum yang pas, pemberian diskon bisa menjadi strategi marketing yang ampuh. Diskon 17 Agustus adalah salah satu strategi yang umumnya diterapkan oleh hampir semua brand.

Selain memberikan potongan harga, beberapa restoran juga mengeluarkan menu spesial yang hanya bisa didapatkan pada momen ‘tujuh belasan’ ini.

Lalu, apa saja promo makanan HUT ke-75 RI Kemerdekaan tersebut? Berikut Okezone merangkum ulasan lengkapnya, sebagimana dilansir dari berbagai sumber, Senin (14/8/2023).

1. Promo Sushi Go

Sushi Go menghadirkan promo Duo Merdeka dengan harga Rp78 ribu++ untuk 1 set. Pembeli bisa memilih Red Set (gyudon dan dry ramen) atau White Set (chicken karaage don dan beef yakiniku dry ramen). Promo ini berlaku setiap Selasa hingga Kamis pukul 11.00 sampai 15.00 saja.