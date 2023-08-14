Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Uang di Maxim Bisa Dicairkan? Cek di Sini

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |21:18 WIB
Apakah Uang di Maxim Bisa Dicairkan? Cek di Sini
Uang Ojek online Maxim Bisa Dicairkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah uang di Maxim bisa dicairkan? Cek di Sini. Maxim sebagaimana diketahui adalah aplikasi layanan transportasi online dengan driver khasnya yang berjaket kuning.

Meskipun terbilang masih baru, sepak terjangnya di dunia transportasi online sudah semakin terasa semenjak 2018.

Jika Anda kesini karena sedang kebingungan bagaimana mengambil uang dalam aplikasi Maxim hasil orderan Anda. Anda berada di tempat yang tepat. Di sini Anda bisa menemukan jawaban dari pertanyaan, apakah uang di Maxim bisa dicairkan?

Ya, tentu Anda sebagai driver bisa mencairkan uang di Maxim. Sejauh ini diketahui ada dua cara yang bisa ditempuh ketika driver hendak menarik uang atau saldo dari aplikasi. Berikut pembahasannya, Senin (14/8/2023):

Syarat-Syarat

Sebelum Anda mulai berupaya mencairkan uang di Maxim, pastikan Anda telah memenuhi syarat-syarat ini:




