Intip Sumber Kekayaan Legenda Bulu Tangkis Indonesia Susy Susanti

JAKARTA – Sumber kekayaan legenda bulu tangkis Indonesia bernama lengkap Lucia Francisca Susy Susanti Haditono.

Susy Susanti merupakan salah satu pebulu tangkis wanita terbaik yang berhasil meraih medali emas Olimpiade 1992 di Barcelona, Spanyol.

Dia selalu menjadi acuan para pebulu tangkis Indonesia dalam menjalani karier. Bagaimana tidak, karier manis berhasil diukirnya sehingga menjadikan sosoknya sebagai salah satu pebulu tangkis putri terbaik Indonesia.

Setelah pensiun menjadi pemain bulu tangkis, Susy Susanti diketahui masih aktif di dunia bulu tangkis. Bersama sang suami Alan Budikusuma membangun berbagai bisnis dengan mendirikan perusahaan perlengkapan olahraga dan sebuah brand raket dengan merk sendiri, yaitu Astec (Alan-Susi Technology). Produk-produk Astec sudah dipasarkan sejak 2002.

Berikut dirangkum Okezone, Minggu (13/8/2023), sumber kekayaan Susy Susanti.