Ternyata Ini Pemilik PT Adaro Energy

JAKARTA – Garibaldi Thohir adalah orang yang mencatatkan namanya di jajaran orang-orang terkaya Indonesia.

Pada 2022, Kekayaan Garibaldi Thohir tercatat berada di angka USD3,45 miliar atau setara dengan Rp52 triliun sumber data Forbes. Terkaya ke-15 di Indonesia, sementara masih yang termuda (58 tahun) di antara peringkat di atasnya.

Garibaldi merupakan pria kelahiran Bandar Lampung, 1 Mei 1965. Dia adalah lulusan University of Southern California yang kemudian melanjutkan bidang akademiknya di Northrop University mengambil jurusan Magister Administrasi Bisnis.

Pria yang juga biasa dipanggil ‘Boy’ Thohir ini mulai banyak dikenal oleh masyarakat umum setelah adiknya Erick Thohir diangkat menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2019 lalu.

Saat ini, Garibaldi Thohir memegang jabatan Presiden Direktur di Adaro Energy. Sebelumnya, dia juga sempat bertugas menjadi Komisaris Utama atas 2 perusahaan merger Indonesia, GoTo (Gojek & Tokopedia).