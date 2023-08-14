Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Pemilik PT Adaro Energy

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |06:26 WIB
Ternyata Ini Pemilik PT Adaro Energy
Pemilik Adaro Energi Boy Thohir (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAGaribaldi Thohir adalah orang yang mencatatkan namanya di jajaran orang-orang terkaya Indonesia.

Pada 2022, Kekayaan Garibaldi Thohir tercatat berada di angka USD3,45 miliar atau setara dengan Rp52 triliun sumber data Forbes. Terkaya ke-15 di Indonesia, sementara masih yang termuda (58 tahun) di antara peringkat di atasnya.

Garibaldi merupakan pria kelahiran Bandar Lampung, 1 Mei 1965. Dia adalah lulusan University of Southern California yang kemudian melanjutkan bidang akademiknya di Northrop University mengambil jurusan Magister Administrasi Bisnis.

Pria yang juga biasa dipanggil ‘Boy’ Thohir ini mulai banyak dikenal oleh masyarakat umum setelah adiknya Erick Thohir diangkat menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2019 lalu.

Saat ini, Garibaldi Thohir memegang jabatan Presiden Direktur di Adaro Energy. Sebelumnya, dia juga sempat bertugas menjadi Komisaris Utama atas 2 perusahaan merger Indonesia, GoTo (Gojek & Tokopedia).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement