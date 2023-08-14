Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bahlil Segera Bereskan Masalah Investor di Proyek Ibu Kota Nusantara

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:08 WIB
Bahlil Segera Bereskan Masalah Investor di Proyek Ibu Kota Nusantara
Banyak Masalah Investor di Proyek IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia segera mencari solusi masalah yang dihadapi para investor dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam kunjungan kerja ke IKN bersama Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipimpin oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe di Kalimantan Timur.

Bahlil akan menelusuri permasalahan desain paket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang belum rampung untuk gambaran terhadap investor.

"Kita harus bicara mana proyek existing, mana yang harus dikerjakan. Yang penting tidak melanggar substansi, tidak korupsi, dan bertujuan untuk negara," ujar Bahlil kepada pihak Otorita IKN, Senin (14/8/2023).

Bahlil melihat, kebutuhan infrastruktur bagi para investor seperti ketersediaan listrik, air, dan telekomunikasi harus dipenuhi segera.

Baginya, investor lokal telah memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan pembangunan proyek IKN, oleh karena itu harus diberikan terus dukungan.

"Saya menyampaikan apresiasi terhadap pihak swasta hingga saat ini. Regulasi biar menjadi urusan Kementerian Investasi dan Otorita IKN, dan akan terus dipermudah," ucap Bahlil.

Halaman:
1 2
