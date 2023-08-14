Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Potongan Bank BCA per Bulan Setiap Tanggal Berapa?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |19:29 WIB
Potongan Bank BCA per Bulan Setiap Tanggal Berapa?
Potongan Bank BCA Per Bulan Setiap Tanggal Berapa (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Potongan bank BCA per bulan setiap tanggal berapa menarik untuk diulik. Pasalnya, para pengguna juga harus memperhatikan saldo minimal ATM BCA agar tidak terjadi penutupan rekening.

Jika saldo tidak mencukupi maka tidak ada potongan melainka bisa ditutup rekeningnya. Untuk itu, minimal saldo ATM BCA tergantung pada jenis tabungan yang Anda pilih. Beberapa jenis tabungan tersebut di antaranya yakni Tahapan BCA, BCA Tapres, dan tabungan Tahapan Xpresi.

Selain itu potongan bank BCA per bulan setiap tanggal berapa yakni tergantung jenis tabungannya. Sebagai informasi, biaya administrasi atau biaya admin adalah biaya yang dibebankan oleh bank kepada pemegang rekening atau nasabah. Setiap penggunaan rekening bank, akan dibebankan biaya admin per bulan maupun setiap transaksi.

Berikut potongan bank BCA per bulan setiap tanggal berapanya bersama tabungannya:

1. Biaya admin BCA Tabungan

Biaya admin BCA (Kartu ATM Blue Mastercard): Rp 15.000. Biaya admin BCA (Kartu ATM Gold Mastercard): Rp 17.000. Biaya admin BCA (Kartu ATM Platinum Mastercard): Rp 20.000. Biaya admin BCA (Kartu ATM Blue GPN): Rp 14.000. Biaya admin BCA (Kartu ATM Gold GPN): Rp 16.000. Biaya admin BCA (Kartu ATM Platinum GPN): Rp 19.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185531//rekening-WjEi_large.jpg
Status Rekening Dormant Tanpa Aktivitas Transfer Masuk hingga Cek Saldo 5 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185644//bca_bagi_dividen-oQZb_large.jpg
BCA Tebar Dividen Interim Rp6,77 Triliun, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185462//bank-MrEV_large.jpg
Rekening Nganggur 5 Tahun Jadi Dormant, Ini Aturan Baru OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/622/3182709//grafik-qlZo_large.jpg
Minat Investasi Dolar Naik, Reksa Dana USD Diminati Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3178046//bca_raup_laba-BQtM_large.jpg
BCA Raup Laba Rp43,4 Triliun hingga Kuartal III 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173150//bca-7gTh_large.jpg
BCA Mobile Berangsur Normal Usai Error, Ini Instruksi BCA ke Nasabah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement