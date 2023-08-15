Daftar 5 Aksi Emiten Hari Ini, Ada EAST hingga MPMX

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten yang disampaikan pada hari ini. Mulai dari PT Eastparc Hotel Tbk hingga PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk.

Mengutip informasi saham BEI, Selasa (15/8/2023), para emiten tersebut ada yang menyampaikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga dividen.

Berikut daftar aksi emiten hari ini.

1. EAST

tanggal DPS Dividen Tunai Interim PT Eastparc Hotel Tbk

2. FUTR

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2022 PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk di Ruko Fatmawati Mas Blok III Kav. 307-309, Jl. RS Fatmawati Raya No. 20, Cilandak, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Indonesia.