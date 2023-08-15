Wall Street Meroket Usai Saham-Saham Teknologi Raup Cuan

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin waktu setempat. S&P 500 dan Nasdaq ditutup lebih tinggi karena saham pembuat chip Nvidia melonjak.

S&P 500 naik 0,58% untuk mengakhiri sesi di 4.489,72 poin. Nasdaq naik 1,05% menjadi 13.788,33 poin, sementara Dow Jones Industrial Average naik 0,07% menjadi 35.307,63 poin.

Saham Nvidia (NVDA.O) melonjak 7,1% atau menjadi kenaikan satu hari terbesar sejak 25 Mei, ketika lonjakan 24% pada perkiraan pendapatan bintang menunjukkan potensi kecerdasan buatan yang mengubah permainan.

Reli di saham produsen chip mendorong indeks teknologi informasi (.SPLRCT) 1,85% lebih tinggi, menjadikannya yang terkuat dari 11 indeks sektor S&P 500.

Saham pertumbuhan megacap lainnya naik, termasuk Alphabet (GOOGL.O), naik 1,4% dan Amazon.com (AMZN.O), naik 1,6%. Chipmaker Micron Technology (MU.O) berakhir dengan kenaikan 6,1%.

"Ini adalah hari pertama dalam beberapa saat teknologi benar-benar mengungguli secara signifikan," kata CEO Infrastructure Capital Advisors, Jay Hatfield, dilansir dari Reuters, Selasa (15/8/2023).

"Itu menunjukkan fakta bahwa Anda memiliki laporan blockbuster Nvidia yang akan datang dan itu dapat mendukung pasar teknologi secara substansial," ujarnya.

Nvidia, salah satu dari beberapa perusahaan teknologi yang menggalang optimisme tahun ini tentang AI, akan melaporkan hasil kuartal nya minggu depan.

"NVIDIA tetap menjadi pilihan utama kami, dengan latar belakang pergeseran besar-besaran dalam pengeluaran menuju AI, dan ketidakseimbangan permintaan-penawaran yang cukup luar biasa yang akan bertahan selama beberapa kuartal berikutnya," kata Analis Morgan Stanley dalam sebuah catatannya.