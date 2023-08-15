Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Lanjutkan Penguatan ke Level 6.924

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |07:37 WIB
IHSG Berpotensi Lanjutkan Penguatan ke Level 6.924
IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini. Pergerakan indeks saham akan berada di level 6.784–6.925.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, penutupan IHSG menarik, namun penguatan signifikan yang terjadi di penutupan dan meninggalkan gap, biasanya akan ditutup juga di hari perdagangan berikutnya.

"Posisi IHSG pada penutupan perdagangan kemarin sudah cukup bagus dengan level di atas 6.900," tulis William dalam analisisnya, Selasa (15/8/2023).

Menurut William, terlihat pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin sangat mixed, dibuka dengan pelemahan dan berakhir dengan penguatan.

Penguatan sendiri telah terjadi pada sesi 2, namun tidak mencapai +30.19 poin. Penguatan 30.19 poin baru terjadi setelah pukul 16.00 yang berarti ada “tarikan paksa”.

"Ini menghasilkan intraday gap pada IHSG yang biasanya memicu penutupan gap di hari berikutnya. Dengan kata lain, ada potensi pelemahan terbatas hanya untuk menutup gap tersebut," jelasnya.

Untuk faktor teknikal, IHSG membentuk pola long legged hammer, dan berhasil mempertahankan demand zone, kondisi ini mendukung untuk penguatan lanjutan.

