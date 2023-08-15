Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Selamatkan Waskita Karya, Pemegang Obligasi WSKT Diminta Kooperatif

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |08:26 WIB
Selamatkan Waskita Karya, Pemegang Obligasi WSKT Diminta Kooperatif
Kementerian BUMN Negosiasi dengan Pemegang Obligasi Waskita Karya. (Foto: Okezone.com/Waskita)
A
A
A

JAKARTA - Proses negosiasi Kementerian BUMN dengan pemegang obligasi PT Waskita Karya Tbk (WSKT) masih berlangsung. Perundingan tersebut bagian dari cara pemerintah menyelesaikan utang jumbo Waskita.

Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, upaya restrukturisasi atau penyehatan keuangan Waskita Karya cukup menantang, lantaran sebagian pemegang obligasi dipandang tidak kooperatif.

Padahal Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas WSKT sudah menyodorkan skema penyelesaian utang kepada pemberi pinjaman atau kreditur. Namun, hal ini masih dinamis alias belum ada kesepakatan.

"Memang yang menantang di obligasi. Dengan pemilik obligasi kita harapkan juga bisa kooperatif," ujar Tiko saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, ditulis Selasa (15/8/2023).

Pemegang obligasi, lanjut dia seyogyanya, bisa mengikuti skema penyelesaian utang WSKT untuk kreditur perbankan. Di mana, jatuh tempo pinjaman diperpanjang hingga selama 10 tahun ke depan, terhitung sejak 2023.

Selain itu, pembayaran pokok dan bunga pinjaman juga dilakukan secara bertahap. Tiko memastikan skema yang tertuang melalui Master Restructuring Agreement (MRA) hampir 100% disepakati perbankan.

"(Pemegang obligasi) bisa mengikuti skema yang ada di perbankan. Nah memang ini nanti vendor pun kita akan negosiasi. Kalau di Waskita ini untuk perbankan sudah hampir sepakat, intinya kita akan perpanjang mungkin 10 tahun dengan pokok dan bunga yang bertahap," katanya.

Tiko optimis bahwa cash flow WSKT akan kembali pulih, sejalan dengan rencana pemegang saham menggabungkan (merger) Waskita Karya ke dalam PT Hutama Karya (Persero) atau HK. Aksi ini membuat WSKT menjadi anak usaha HK.

Selain itu, sejumlah proyek milik WSKT akan diselesaikan Hutama Karya, terutama tiga ruas tol yakni Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung), ruas Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), dan ruas Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/278/3097201/saham-waskita-masih-digembok-usai-pemegang-obligasi-tolak-usulan-restrukturisasi-KMs6VhVfGU.jpg
Saham Waskita Masih Digembok Usai Pemegang Obligasi Tolak Usulan Restrukturisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/278/3006372/digembok-1-tahun-saham-waskita-wskt-dibayangi-delisting-dpLcaSLnIO.jpg
Digembok 1 Tahun, Saham Waskita (WSKT) Dibayangi Delisting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/278/3003358/waskita-wskt-digugat-pkpu-usai-ngutang-solar-rp4-4-miliar-RIuEVyFEjC.jfif
Waskita (WSKT) Digugat PKPU Usai Ngutang Solar Rp4,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/278/2926122/saham-wskt-terancam-delisting-begini-respons-waskita-karya-xU6K1i94Ox.jpg
Saham WSKT Terancam Delisting, Begini Respons Waskita Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/278/2925930/waskita-karya-di-ambang-delisting-dari-bei-saham-publik-nyangkut-7-miliar-KSVWn7MSEP.jpg
Waskita Karya di Ambang Delisting dari BEI, Saham Publik Nyangkut 7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/278/2873897/waskita-karya-kembali-digugat-pkpu-7-perusahaan-ada-emiten-jusuf-kalla-w2ZfqiNzXi.jfif
Waskita Karya Kembali Digugat PKPU 7 Perusahaan, Ada Emiten Jusuf Kalla
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement