Naik Signifikan, Perdagangan Saham CUAN Kena Suspensi Hari Ini

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Hal ini karena terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Dalam rangka cooling down, BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham CUAN pada perdagangan hari ini, Selasa (15/8/2023).

BACA JUGA: BEI Cabut Suspensi Saham HOMI

"Penghentian sementara perdagangan Saham CUAN tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Senin (14/8/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham CUAN.

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," ungkap Bursa.

Berdasarkan data BEI, pergerakan saham CUAN yang bergerak pada industri Coal dengan subindustri adalah Coal Production ini terus menguat. Adapun pada penutupan perdagangan Senin (14/8/2023), saham CUAN naik 24,81% di level 2.490.