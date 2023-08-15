Bel Perdagangan, IHSG Melemah Tipis ke Level 6.902

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada awal perdagangan hari ini. IHSG turun 0,10% ke level 6.902,92.

Pada pembukaan perdagangan, Selasa (15/8/2023), IHSG mengalami koreksi menjadi 0,05% di 6.906,61. Sebanyak 166 saham menguat, 112 melemah, dan 252 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp159,70 miliar, dari net-volume 389,11 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung bergerak variatif seperti LQ45 naik 0,04% di 969,01, indeks JII menguat 0,08% di 558,71, indeks MNC36 merosot 0,11% di 373,71, sedangkan IDX30 melemah 0,01% di 502,28.

Secara sektoral, indeks yang meneguat yakni keuangan 0,06%, bahan baku 0,15%, kesehatan 0,09%, teknologi 0,38%, konsumer-siklikal 0,01%, properti 0,06%, infrastruktur 0,19%, dan energi 0,56%. Sedangkan yang turun antara lain nonsiklikal 0,02%, transportasi 0,34%, dan industri 0,19%.