Harga Emas Antam Turun Lagi, Segram Jadi Rp1.060.000

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) turun lagi pada perdagangan hari ini. Emas Antam turun Rp1.000 menjadi Rp1.060.000 per gram

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga melemah Rp1.000 di level Rp939.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, Selasa (15/8/2023), cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp580.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.075.000, dan 10 gram Rp10.095.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.145.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp500.320.000 dan Rp1.000.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp580.000

Emas 1 gram: Rp1.060.000

Emas 2 gram: Rp2.060.000

Emas 3 gram: Rp3.065.000

Emas 5 gram: Rp5.075.000