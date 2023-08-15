Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masyarakat dan Karyawan Antusias Ikut Donor Darah MNC Vision

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |13:49 WIB
Masyarakat dan Karyawan Antusias Ikut Donor Darah MNC Vision
Antusia Donor Darah MNC Vision-MNC Peduli dengan PMI. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Vision menggelar kegiatan donor darah yang diselenggarakan bersama MNC Peduli dan menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI). Kegiatan ini pun disambut antusias masyarakat untuk bernodor darah.

Kegiatan tersebut terbuka untuk umum, bukan hanya para pegawai MNC Vision, tapi juga dapat di ikuti oleh masyarakat umum di Gedung MNC Vision, Kedoya Utara, Jakarta Barat.

Salah seorang pendonor, Andi dari Departemen Broadcast Enginering MNC Vision mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pasalnya kegiatan donor darah itu merupakan salah satu bentuk pertolongan kemanusiaan.

"Kegiatan ini bagus, merupakan kegiatan sosial, saya pikir durasinya saja atau periodenya saja jangan dibuat 3 bulan, biar kita lebih enak dan mudah mendonorkan darah," ujar Andi kepada MNC Portal di Gedung MNC Vision, Selasa (15/8/2023).

Andi mengaku cukup Rutin mengikuti kegiatan donor darah. Maka kehadiran program donor darah yang diselenggarakan oleh MNC Vision ini cukup memudahkan Andi untuk rutin mendonorkan darahnya. Sebab menurut Andi, disamping bentuk kegiatan kemanusiaan, donor darah bisa membantu menyegarkan dan menyehatkan badan.

"Saya harap ini bisa berlanjut terus ya, secara periodik 3 bulan sekali jadi kita rutin mendonorkan darah supaya bisa fresh sehat dan semangat buat kerja juga," sambungnya.

Peserta Lain yang juga merupakan karyawan MNC Vision, Eka juga mengharapkan hal yang serupa. Bahwa kegiatan donor darah bisa dilakukan bukan hanya memeriahkan ulang tahun MNC Vision, tapi bisa dilakukan secara periodik.

"Alhamdulillah jadi memudahkan saya untuk mengikuti donor darah rutin, memang sangat rutin mengikuti kegiatan donor darah. Semoga terus ada kegiatan donor darah ini," lanjut Eka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/320/3046956/mnc-vision-jamin-kepuasan-pemirsa-televisi-indonesia-POeRUjbTku.jpg
MNC Vision Jamin Kepuasan Pemirsa Televisi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/320/3046874/upaya-mnc-vision-capai-target-3-juta-pelanggan-hingga-akhir-2024-JXhiTbyDSf.jpg
Upaya MNC Vision Capai Target 3 Juta Pelanggan hingga Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/320/3046870/begini-strategi-mnc-vision-tingkatkan-bisnis-di-tengah-tantangan-digitalisasi-OBI8n0aLcu.jpg
Begini Strategi MNC Vision Tingkatkan Bisnis di Tengah Tantangan Digitalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/320/3046867/berusia-30-tahun-mnc-vision-siapkan-banyak-inovasi-jadi-pilihan-utama-keluarga-indonesia-H00chB7Rgj.jpg
Berusia 30 Tahun, MNC Vision Siapkan Banyak Inovasi Jadi Pilihan Utama Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/320/3046852/ok-vision-incar-20-pasar-pelanggan-di-malaysia-ILh7kCLlyn.jpg
OK Vision Incar 20% Pasar Pelanggan di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/320/3046836/hary-tanoe-k-vision-super-luar-biasa-Q8ZTZiZuCl.jpg
Hary Tanoe: K-Vision Super Luar Biasa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement