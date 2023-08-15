Masyarakat dan Karyawan Antusias Ikut Donor Darah MNC Vision

JAKARTA - MNC Vision menggelar kegiatan donor darah yang diselenggarakan bersama MNC Peduli dan menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI). Kegiatan ini pun disambut antusias masyarakat untuk bernodor darah.

Kegiatan tersebut terbuka untuk umum, bukan hanya para pegawai MNC Vision, tapi juga dapat di ikuti oleh masyarakat umum di Gedung MNC Vision, Kedoya Utara, Jakarta Barat.

Salah seorang pendonor, Andi dari Departemen Broadcast Enginering MNC Vision mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pasalnya kegiatan donor darah itu merupakan salah satu bentuk pertolongan kemanusiaan.

"Kegiatan ini bagus, merupakan kegiatan sosial, saya pikir durasinya saja atau periodenya saja jangan dibuat 3 bulan, biar kita lebih enak dan mudah mendonorkan darah," ujar Andi kepada MNC Portal di Gedung MNC Vision, Selasa (15/8/2023).

Andi mengaku cukup Rutin mengikuti kegiatan donor darah. Maka kehadiran program donor darah yang diselenggarakan oleh MNC Vision ini cukup memudahkan Andi untuk rutin mendonorkan darahnya. Sebab menurut Andi, disamping bentuk kegiatan kemanusiaan, donor darah bisa membantu menyegarkan dan menyehatkan badan.

"Saya harap ini bisa berlanjut terus ya, secara periodik 3 bulan sekali jadi kita rutin mendonorkan darah supaya bisa fresh sehat dan semangat buat kerja juga," sambungnya.

Peserta Lain yang juga merupakan karyawan MNC Vision, Eka juga mengharapkan hal yang serupa. Bahwa kegiatan donor darah bisa dilakukan bukan hanya memeriahkan ulang tahun MNC Vision, tapi bisa dilakukan secara periodik.

"Alhamdulillah jadi memudahkan saya untuk mengikuti donor darah rutin, memang sangat rutin mengikuti kegiatan donor darah. Semoga terus ada kegiatan donor darah ini," lanjut Eka.