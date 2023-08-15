Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Emak-Emak Serobot Antrean Pengisian BBM, Netizen: Respect Petugas SPBU

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |14:42 WIB
Viral Emak-Emak Serobot Antrean Pengisian BBM, Netizen: Respect Petugas SPBU
Emak-Emak Serobot Antrean Pengisian BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Viral petugas SPBU yang tetap melayani sesuai antrean saat seorang ibu-ibu menyerobot.

Pada sebuah postingan di akun Twitter @kegblgnunfaedh, Selasa (15/8/2023) ada sebuah video yang memperlihatkan seorang ibu-ibu menyerobot antrean dan perekam tidak terima.

Pria dalam video tersebut tidak terima dan merekam seorang ibu yang berusaha menyerobot antrean di sebuah SPBU.

"Yang lain ngantri, ya ngantri," ucap pria dalam video tersebut.

Akan tetapi komentar tersebut tidak digubris oleh sang ibu-ibu, dan dia tetap menyerobot antrean.

