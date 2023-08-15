Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kualitas Udara Jakarta Buruk Gegara Sarana Transportasi di Bodetabek Minim

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |14:49 WIB
Kualitas Udara Jakarta Buruk Gegara Sarana Transportasi di Bodetabek Minim
Polusi Udara di Jakarta Parah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - DKI Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia menurut Air Quality Index (AQI) per Sabtu 12 Agustus 2023. Di mana pencemaran udara sedang terjadi secara di wilayah Jabodetabek.

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyatakan bahwa tTransportasi umum sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi mobilitas ini. Sayangnya pembenahan transportasi umum sendiri itu masih belum merata.

“Ribuan kawasan perumahan yang tersebar di Bodetabek masih minim sentuhan layanan transportasi umum. Kebijakan satu paket membangun kawasan perumahan dan layanan fasilitas angkutan umum sudah tidak dilakukan lagi. Akhirnya, membeli rumah juga harus memikirkan membeli kendaraan pribadi agara mobilitas warga menjadi lancer,” ujar Djoko Setijowarno, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/8/2023).

Dia menjelaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk berupaya meratakan pembenahan transportasi umum di beberapa wilayah lainnya.

Mungkin tidak hanya berfokus pada transportasi umum tetapi moda-moda transportasi itu juga harus diperhatikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183843/menhub_dudy_soal_transportasi_di_indonesia-MByt_large.jpg
Menhub Minta Masyarakat Ikut Bangun Sistem Transportasi, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181753/mrt_jakarta-A9QY_large.jpg
Cara Mudah dan Syarat Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667/transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179193/menhub_dudy_ramp_check-L2dV_large.jpg
Menhub Perintahkan Ramp Check Massal Jelang Libur Nataru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167768/anggaran_pu_di_2026-Ambw_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement