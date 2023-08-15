Kualitas Udara Jakarta Buruk Gegara Sarana Transportasi di Bodetabek Minim

JAKARTA - DKI Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia menurut Air Quality Index (AQI) per Sabtu 12 Agustus 2023. Di mana pencemaran udara sedang terjadi secara di wilayah Jabodetabek.

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyatakan bahwa tTransportasi umum sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi mobilitas ini. Sayangnya pembenahan transportasi umum sendiri itu masih belum merata.

“Ribuan kawasan perumahan yang tersebar di Bodetabek masih minim sentuhan layanan transportasi umum. Kebijakan satu paket membangun kawasan perumahan dan layanan fasilitas angkutan umum sudah tidak dilakukan lagi. Akhirnya, membeli rumah juga harus memikirkan membeli kendaraan pribadi agara mobilitas warga menjadi lancer,” ujar Djoko Setijowarno, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/8/2023).

Dia menjelaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk berupaya meratakan pembenahan transportasi umum di beberapa wilayah lainnya.

Mungkin tidak hanya berfokus pada transportasi umum tetapi moda-moda transportasi itu juga harus diperhatikan.