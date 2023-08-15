Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Pengusaha Berlian Hj Noerijah Dukung Kemerdekaan Indonesia

Hafizhuddin , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:04 WIB
Kisah Pengusaha Berlian Hj Noerijah Dukung Kemerdekaan Indonesia
Kisah Pengusaha Berlian Hj Noerijah Dukung Kemerdekaan Indonesia. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Hajjah Noerijah adalah seorang saudagar wanita asal Kotagede, Yogyakarta. Walau sudah mulai terlupakan, jasanya selalu membekas bagi bangsa Indonesia pasca Kemerdekaan.

Keluarga Noerijah memiliki sebutan ‘Saudagar Kalang’ yang identik atas harta kekayaannya. Pada suatu transkrip sejarah yang ditulis oleh Claude Guillot, Prawirosoewarno ayah dari Noerijah membangun kompleks perumahan khusus di Tegalgendu untuk keluarga dan kerabatnya dengan kaca hias, mosaik dan tegel megah yang bergaya Eropa.

Di masa itu, sumber kekayaan para Saudagar Kalang Tegalgendu berasal dari belasan rumah gadai dan hasil penjualan produksi emas rumahan mereka. Diperkirakan penghasilan bersih masing-masing rumah gadai itu mencapai 3.000 gulden per bulannya.

saudagar

Lalu bermodalkan ilmu yang diajarkan neneknya, Fatimah. Noerijah memulai bisnis berlian di kalangan keluarga keraton Jawa Tengah. Keputusan ini dibuat setelah ada penawaran dari Javanesche Bank tentang jalinan dagang berlian dari Antwerpen, Belgia—beberapa sumber mengatakan dari Belanda.

Beberapa tahun berselang, bisnis berlian Noerijah semakin berkembang pasca Perang Dunia I. Dia bersama keluarganya mulai merambah segmen pasar orang kaya luar keraton dan toko-toko emas besar di Kotagede.

Seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Mook, yang kala itu sedang ditugaskan menjadi penasihat urusan pertanahan di Yogyakarta turut mengagumi besarnya skala dagang Saudagar Kalang di Tegalgendu.

“Kotagede barangkali menjadi pusat perdagangan berlian terbesar di Hindia Belanda,” aku van Mook, pada kesempatannya ketika bertamu ke rumah Kalang milik keluarga Noerijah, 1926.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/320/3050782/special-hut-ri-rancangan-anggaran-jokowi-untuk-prabowo-Zh35F2jjaG.jpg
SPECIAL HUT RI: Rancangan Anggaran Jokowi untuk Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/320/3050680/hut-ke-79-ri-masyarakat-papua-dapat-kado-pesawat-veNmceFWxA.jpg
HUT ke-79 RI, Masyarakat Papua Dapat Kado Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/320/3050578/sejarah-dan-asal-usul-lomba-balap-karung-yang-populer-hingga-sekarang-SpdLqcODPV.jpg
Sejarah dan Asal Usul Lomba Balap Karung yang Populer hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/320/3050580/sejarah-panjat-pinang-perlombaan-17-agustus-sejak-dinasti-ming-7JD0sCtxol.jpg
Sejarah Panjat Pinang: Perlombaan 17 Agustus sejak Dinasti Ming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050309/daftar-50-promo-kemerdekaan-indonesia-17-agustus-2024-dari-makanan-hingga-whoosh-U10TnJSHIi.jpg
Daftar 50 Promo Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024, dari Makanan hingga Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048315/anggaran-hut-ke-79-ri-bengkak-jadi-rp87-miliar-digelar-di-ikn-dan-jakarta-zA8T0ECi0X.jpg
Anggaran HUT ke-79 RI Bengkak Jadi Rp87 Miliar, Digelar di IKN dan Jakarta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement