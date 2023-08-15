Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kualitas Udara Buruk, Driver Ojol Minta Vitamin ke Pemerintah

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:29 WIB
Kualitas Udara Buruk, <i>Driver</i> Ojol Minta Vitamin ke Pemerintah
Kualitas Udara Buruk Bikin Driver Ojol Batuk hingga Kelelahan. (Foto: okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Driver ojek online (Ojol) meminta pemerintah memperhatikan kesehatan dalam pekerjaan ini. Pasalnya para driver tekena dampak dari buruknya kualitas udara di Jakarta.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, para driver ojol banyak yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), batuk hingga demam. Hal ini merupakan dampak dari buruknya kualitas udara di Jakarta.

"Kualitas udara yang buruk berdampak pada rekan-rekan driver ojol terlebih yang melakukan operasional pada siang hari, sebab siang hari lebih banyak kendaraan yang beroperasi di jalanan sehingga lebih rentan terserang penyakit," kata Igun ketika dihubungi langsung Okezone, Rabu (16/8/2023).

Oleh karena itu, Igun meminta agar pemerintah segera mengatasi permasalahan buruknya kualitas udara di Jakarta. Selain itu, Igun meminta tunjangan kesehatan bagi para driver ojol.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement