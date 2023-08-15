Kualitas Udara Buruk, Driver Ojol Minta Vitamin ke Pemerintah

JAKARTA - Driver ojek online (Ojol) meminta pemerintah memperhatikan kesehatan dalam pekerjaan ini. Pasalnya para driver tekena dampak dari buruknya kualitas udara di Jakarta.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, para driver ojol banyak yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), batuk hingga demam. Hal ini merupakan dampak dari buruknya kualitas udara di Jakarta.

"Kualitas udara yang buruk berdampak pada rekan-rekan driver ojol terlebih yang melakukan operasional pada siang hari, sebab siang hari lebih banyak kendaraan yang beroperasi di jalanan sehingga lebih rentan terserang penyakit," kata Igun ketika dihubungi langsung Okezone, Rabu (16/8/2023).

Oleh karena itu, Igun meminta agar pemerintah segera mengatasi permasalahan buruknya kualitas udara di Jakarta. Selain itu, Igun meminta tunjangan kesehatan bagi para driver ojol.