Erick Thohir Pede Indonesia Bisa Setara China, Center Pertumbuhan Ekonomi Dunia

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyatakan, pada 2045 Indonesia mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.

Pasalnya, Indonesia akan memegang peran penting dalam ekosistem rantai pasok alias supply chain dunia.

"Kita akan menjadi salah satu center pertumbuhan ekonomi dunia, karena kita ingin menjadi bagian supply chain dunia, yang ini sangat penting untuk negara lain yang ekonominya sedang melambat," ujar Erick dalam seminar nasional di Universitas Al Azhar, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Menurut dia, tumbuhnya makro ekonomi nasional saat ini bak China di tahun 80-an. Kala itu, Republik Rakyat Tiongkok mengalami kebangkitan ekonomi yang signifikan, sehingga kawasan itu berhasil menjadi pusat ekonomi global sampai saat ini.

"Ini terjadi ketika China di tahun 80-an, ketika ekonomi China bangkit dan akhirnya ada kontribusi terhadap ekonomi dunia," ucapnya.