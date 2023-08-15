Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ahok Ingin Pertamina Hanya Jual BBM Minimal RON 92, Pertalite Dihapus?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |18:59 WIB
Ahok Ingin Pertamina Hanya Jual BBM Minimal RON 92, Pertalite Dihapus?
Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Bicara Soal BBM Pertamina (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menginginkan Pertamina hanya menjual BBM dengan kadar oktan atau RON minimal 92. BBM dengan RON 92 ini setara Pertamax.

Pernyataan ini disampaikan Ahok menanggapi polusi udara di Jakarta akibat penggunaan BBM berkualitas rendah.

Ahok menjelaskan, BBM dengan kualitas rendah seharusnya dihapuskan dan Pertamina hanya menjual bahan bakar dengan oktan atau RON di atas 90 seperti Pertamax. Selain itu, kata Ahok Pertamina juga harus sudah menjual bahan bakar terbarukan.

“Sebetulnya, dulu kita cabut (BBM) Premium lu pada teriak. Itu Premium jelas kotor kan, Pertalite juga enggak sesuai,” kata Ahok saat ditemui di GIIAS 2023, ICE BSD City, Tangerang, Selasa (15/8/2023).

Diketahui, BBM Premium mempunyai kadar oktan atau RON 88 namun sudah dihapus digantikan BBM Pertalite beroktan 90.

Halaman:
1 2
