HOT ISSUE

Ahok Sentil Pertamini: Jual Harga BBM Mahal ke Rakyat tapi Tak Ditutup-Tutup

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:16 WIB
Ahok Sentil Pertamini: Jual Harga BBM Mahal ke Rakyat tapi Tak Ditutup-Tutup
Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Bicara soal Harga Jual BBM (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyentil keberadaan Pertamini yang menjual harga BBM lebih mahal dari SPBU Pertamina.

Padahal BBM yang dijual Pertamini adalah BBM subsidi seperti Pertalite. Harga Pertalite di SPBU Pertamina dijual Rp10.000 per liter, namun di Pertamini harga Pertalite lebih mahal dan dijual Rp12.000 per liter.

"Masalah sekarang, orang beli bensin Pertalite karena subsidi, solar subsidi di SPBU bawa ke kampung, jadi Pertamini enggak ditutup-tutup," kata Ahok saat ditemui di GIIAS 2023, ICE BSD City, Tangerang, Selasa (15/8/2023).

Ahok juga mengatakan penyaluran subsidi BBM harus lebih tepat sasaran. Ahok menyoroti penyaluran BBM jenis Pertalite yang dijual dengan harga lebih tinggi oleh pedagang bensin eceran.

"Pertamini jual lebih mahal. Rakyat beli mahal dengan kualitas yang rendah," katanya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
