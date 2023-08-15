Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Driver Gojek Dapat BPJS?

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:54 WIB
Apakah Driver Gojek Dapat BPJS?
Apakah Driver Gojek Dapat BPJS
A
A
A

JAKARTA - Pertanyaan terkait driver Gojek dapat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menarik untuk dibahas. Sebab dalam perusahaan transportasi online, driver ojek online hanya berstatus sebagai mitra dan bukan bagian dari karyawan.

Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan bagi driver Gojek mengenai asuransi pekerjaan yang driver peroleh. Terdapat beberapa peraturan yang dibuat oleh Gojek dalam memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada drivernya.

Lantas apakah driver Gojek mendapatkan BPJS? Simak informasinya, Selasa (15/8/2023).

Diketahui BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Gojek dengan memberikan driver kemudahan akses terhadap layanan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor Bukan Penerima Upah (BPU).

Adanya program manfaat ini diharapkan dapat membantu driver Gojek ketika ingin mendaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Halaman:
1 2
