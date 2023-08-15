Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat Ojol Maxim Motor Tahun Berapa? Cek di Sini

Hafizhuddin , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:07 WIB
Syarat Ojol Maxim Motor Tahun Berapa? Cek di Sini
Ojek online Maxim Pakai Motor Tahun Berapa (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Syarat ojol Maxim motor tahun berapa? cek di sini. Tercatat setidaknya terdapat 20 aplikasi layanan transportasi online yang berada di Indonesia.

Beberapa masih bertahan, beberapa tidak. Dari situ akan terlihat seberapa ketatnya persaingan yang perlu dihadapi perusahaan-perusahaan pemilik aplikasi tersebut.

Oleh karena itu, seperti aplikasi layanan transportasi online lainnya, Maxim juga memiliki ketentuan soal batasan tahun keluaran kendaraan, bagi yang hendak menjadi mitra atau drivernya.

Hal tersebut salah satunya dilakukan untuk lebih mendapat kepastian bahwa motor driver bisa mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya tanpa risiko mogok di jalan.

Singkat kata, Maxim menentukan syarat untuk motornya adalah yang keluaran mulai dari tahun 2010 ke atas. Jika satu syarat itu sudah terpenuhi, Anda bisa menyimak syarat-syarat lain sebelum bisa mendaftar di Maxim, di bawah ini.

Telusuri berita finance lainnya
