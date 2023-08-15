Jokowi Bakal Sampaikan Pidato Nota Keuangan Besok 16 Agustus 2023, Gaji PNS Beneran Naik?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengumumkan kenaikan gaji PNS 2024 pada besok, Rabu 16 Agustus 2023.

Di mana kenaikan gaji PNS akan diumumkan berbarengan dengan RUU APBN 2024 dan Pidato Nota Keuangan di Gedung DPR dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-78 Indonesia.

BACA JUGA: Jokowi Siapkan Aturan Penghapusan Kredit Macet UMKM

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Mei 2023 lalu.

Saat itu, Sri Mulyani menyatakan jika pemerintah tengah menggodok besaran kenaikan gaji PNS.

Sri Mulyani menyatakan bahwa keputusan kenaikan gaji PNS akan diumumkan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2023.

BACA JUGA: Makna Bintang Adhipradana yang Diberikan Presiden Jokowi ke Iriana

"Bapak presiden nanti akan sampaikan RUU APBN 2024 ya pada tanggal 16 Agustus," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Selasa 30 Mei 2023.