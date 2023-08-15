Advertisement
HOT ISSUE

Menteri Bahlil Ungkap Rencana Pulau Rempang Jadi Kawasan Ekonomi Baru

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:34 WIB
Menteri Bahlil Ungkap Rencana Pulau Rempang Jadi Kawasan Ekonomi Baru
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Jelaskan soal kawasan ekonomi biru (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengunjungi Pulau Rempang, Batam. Dirinya memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan pulau tersebut.

Dirinya juga menggelar rapat koordinasi pemantapan rencana investasi hilirisasi pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang.

"Saya bersama Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam sudah bertemu langsung dengan masyarakat Rempang. Saya sampaikan ke masyarakat bahwa rencana pengembangan ini harus dilakukan dalam mendorong investasi," ujarnya, Selasa (15/8/2023).

Adapun pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City” bakal mendatangkan banyak manfaat. Salah satunya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

Tidak hanya itu, para generasi muda di sana akan mendapatkan pelatihan (kursus) atau edukasi khusus di bidang industri kaca dan solar panel. Sehingga, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pengembangan Rempang Eco-City dapat terpenuhi dengan baik.

