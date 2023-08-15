KAI Bakal Pecat Pegawai yang Jadi Tersangka Teroris

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memberikan hukuman berat yakni pemecatan kepada 'DE' terduga Teroris di Bekasi.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan bahwa pemecatan tersebut akan dilakukan jika pegawainya secara sah dan berkekuatan hukum yang tetap terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum.

"Jika nanti oknum karyawan KAI yang terduga terlibat tindak kejahatan terorisme, secara sah dan berkekuatan hukum yang tetap terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum tersebut, maka manajemen KAI akan mengenakan sanksi berat berupa pemecatan," katanya saat dihubungi, Selasa (15/8/2023).

Joni mengatakan bahwa saat ini KAI masih menghargai proses hukum yang sedang berjalan sebagaimana mestinya.

BACA JUGA: 7 Fakta Terbaru Kereta Cepat hingga Tarifnya Tidak Beda dengan KA Argo Parahyangan

"KAI masih menghargai proses hukum yang sedang berjalan danakan mendukung terkait penegakan hukumnyaan akan mendukung terkait penegakan hukumnya," katanya.