HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini 5 Negara yang Tidak Memiliki Utang

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:21 WIB
Ini 5 Negara yang Tidak Memiliki Utang
Negera Macau Tidak Memiliki Utang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA5 negara yang tidak memiliki utang. Beberapa negara ini ada yang memiliki utang yang sangat minim dan bahkan ada juga yang bebas dari lilitan utang sama sekali.

Berikut 5 negara yang tidak memiliki utang yang dirangkum Okezone, Selasa (15/8/2023):

1. Macau

Negara kecil tetangga Hong Kong ini disebut sebagai salah satu negara yang tak memiliki utang. Menurut Economist Intelligence Unit (EIU), Macau dipercaya menghasilkan USD40 miliar per tahun di 2013. Jumlah itu naik 19% dari tahun sebelumnya.

Macau diketahui dapat menghasilkan Rp574,8 Triliun per tahun. Menurut data IMF, dalam 15 tahun terakhir, jumlah utang pemerintah Makau adalah 0 persen.

2. Liechtenstein

Liechtenstein adalah negara terkecil keempat di Eropa, setelah Kota Vatikan, Monako, dan San Marino. Liechtenstein juga tidak memiliki bandara dan tidak memiliki garis pantai. Bandara terdekatnya bahkan ada di Zurich, atau sekitar satu setengah jam berkendara dari ibu kota.

Halaman:
1 2
