Ternyata Ini Sosok Pemilik Susu Oatside

JAKARTA- Ternyata ini sosok pemilik susu Oatside menarik untuk dikulik. Sebagai informasi, permintaan susu oat mengalami peningkatan yang meroket serta menjadi favorit konsumen.

Salah satunya adalah susu merek Oatside yang diluncurkan pada awal Februari. Produk ini dengan cepat menjadi favorit banyak orang, serta harganya terjangkau. Hal ini membuat orang penasaran siapa pemilik susu Oatside.

Ternyata ini sosok pemilik susu Oatside bernama Benedict Lim dari Singapura. Dia sebelumnya adalah Chief Financial Officer di Kraft Heinz Indonesia. Pria berusia 31 tahun adalah pecinta kuliner yang hebat. Itulah mengapa hal itu membuatnya bekerja dengan makanan sepanjang kariernya dan membuat susu oat.

Adapun, merek susu oat mendapat dukungan besar sejak awal, menunjukkan minat investor yang kuat dalam inovasi sektor alternatif makanan nabati, serta tentu saja koneksi industri Benedict yang kuat.

Dia menyelesaikan pendidikan dari University of Cambridge, Inggris, di tahun 2015. Lim memulai karirnya dengan menjadi Investment Professional di Bain Capital, London, dari tahun 2015 sampai 2017. Setelah itu, dia pulang ke kampung halamannya untuk berkarir di Singapura.