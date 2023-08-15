Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berapa Gaji Kurir Shopee Food? Ternyata Segini

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:35 WIB
Berapa Gaji Kurir Shopee Food? Ternyata Segini
Berapa Gaji Kurir Shopee Food? (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Berapa gaji kurir Shopee Food? Jawabannya akan diulas dalam artikel berikut. Kurir merupakan salah satu pekerjaan yang banyak diminati selama periode pandemi Covid-19.

Bahkan, bukan hanya aplikasi layanan ojek online (ojol) seperti Grab dan Gojek yang memiliki layanan kurir, marketplace seperti Shopee pun turut meluncurkan layanan kurir barang (Shopee Express) dan makanan (Shopee Food).

Berapa Gaji Kurir Shopee Food?

 

Mungkin kamu tertarik menjadi mitra driver Shopee Food atau berniat mencari penghasilan tambahan dengan menjadi kurir Shopee Food? Mari simak simulasi insentif dan gaji kurir Shopee Food berikut ini.

Mengutip dari data yang dirangkum, Jakarta, Selasa (15/8/2023), tarif minimum kurir Shopee Food untuk tahun 2023 sebesar Rp8.000 untuk setiap menyelesaikan pesanan. Jarak pengantaran juga mempengaruhi jumlah tarif pengantaran.

Selain itu, terdapat bonus yang diberikan berdasarkan jumlah trip yang berhasil diselesaikan. Berikut adalah syarat bonus untuk kurir Shopee Food:

- Driver menyelesaikan 1 orderan akan memperoleh 100 poin.

- Jika penyelesaian pesanan oleh driver berkisar jam 12.00 hingga 13.00, perolehan insentif tambahan yang akan diterima sebesar 50 poin.

- Agar insentif bisa cair, driver harus menyelesaikan pesanan minimal 75%.

- Rating driver wajib ada setelah 50 pesanan terakhir.

- Perolehan bonus insentif yang diterima driver akan dicairkan melalui e-wallet di hari berikutnya.

- Skema akumulasi penambahan poin digunakan, bukan penambahan nominal insentif.

- Setelah bonus masuk, driver bisa menariknya langsung ke rekening.

- Selama ini, driver bisa memperoleh bonus insentif jika berhasil memenuhi target.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
