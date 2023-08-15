PUPR Dorong Aspal Buton pada Semua Proyek Infrastruktur Jalan di Indonesia

Penggunaan Aspal Buton untuk Jalan di Seluruh Indonesia. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendorong penggunaan material aspal buton (Asbuton) sebagai produk dalam negeri yang digunakan dalam pelaksanaan program preservasi dan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra menyampaikan, Kementerian PUPR berkomitmen mendorong percepatan belanja APBN untuk PDN sebesar 95% atau Rp135,64 triliun dari Pagu Anggaran TA 2023 sebesar Rp153,78 triliun.

BACA JUGA: PUPR Pakai Aspal Buton Perbaiki 19 Km Jalan Rusak di Bengkulu

PDN tersebut termasuk produk UMKK yang memenuhi spesifikasi pada pengadaan barang/jasa swakelola dan pekerjaan padat karya, serta untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (Penyedia Jasa).

“Kementerian PUPR mengajak peran aktif dari semua pelaku usaha UMKK untuk menghimbau kepada seluruh pelaku usaha Koperasi dan UMKM agar segera mendaftarkan produknya pada e-Katalog, serta melakukan sertifikasi TKDN pada produknya melalui Kementerian Perindustrian. Hal tersebut untuk memenuhi komitmen belanja PDN Kementerian PUPR,” ujar Rachman Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/8/2023).

Dari hasil forum tersebut, tercatat sebanyak 18 paket pekerjaan terkontrak menggunakan Asbuton dengan estimasi nilai kontrak sebesar Rp129 miliar. Sementara itu, kegiatan penandatangan kontrak diwakili oleh penyedia jasa konstruksi dan produsen untuk 3 paket terkontrak di Sulawesi yang meliputi, Preservasi Jalan Bts. Prov. Sulawesi Selatan - Tolala - Lelewawo, Preservasi Jalan Sp. Kampung Baru - Wolulu - Bambaea, dan Preservasi Jalan Bts. Prov. Sulawesi Tenggara - Asera - Belalo/Lasolo.