Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

PUPR Dorong Aspal Buton pada Semua Proyek Infrastruktur Jalan di Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |08:23 WIB
PUPR Dorong Aspal Buton pada Semua Proyek Infrastruktur Jalan di Indonesia
Penggunaan Aspal Buton untuk Jalan di Seluruh Indonesia. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendorong penggunaan material aspal buton (Asbuton) sebagai produk dalam negeri yang digunakan dalam pelaksanaan program preservasi dan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra menyampaikan, Kementerian PUPR berkomitmen mendorong percepatan belanja APBN untuk PDN sebesar 95% atau Rp135,64 triliun dari Pagu Anggaran TA 2023 sebesar Rp153,78 triliun.

PDN tersebut termasuk produk UMKK yang memenuhi spesifikasi pada pengadaan barang/jasa swakelola dan pekerjaan padat karya, serta untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (Penyedia Jasa).

“Kementerian PUPR mengajak peran aktif dari semua pelaku usaha UMKK untuk menghimbau kepada seluruh pelaku usaha Koperasi dan UMKM agar segera mendaftarkan produknya pada e-Katalog, serta melakukan sertifikasi TKDN pada produknya melalui Kementerian Perindustrian. Hal tersebut untuk memenuhi komitmen belanja PDN Kementerian PUPR,” ujar Rachman Arief dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/8/2023).

Dari hasil forum tersebut, tercatat sebanyak 18 paket pekerjaan terkontrak menggunakan Asbuton dengan estimasi nilai kontrak sebesar Rp129 miliar. Sementara itu, kegiatan penandatangan kontrak diwakili oleh penyedia jasa konstruksi dan produsen untuk 3 paket terkontrak di Sulawesi yang meliputi, Preservasi Jalan Bts. Prov. Sulawesi Selatan - Tolala - Lelewawo, Preservasi Jalan Sp. Kampung Baru - Wolulu - Bambaea, dan Preservasi Jalan Bts. Prov. Sulawesi Tenggara - Asera - Belalo/Lasolo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183103/menteri_pu_tinjau_proyek-KBTN_large.JPG
Menteri PU: Proyek Kawasan Belawan Tahap II Tembus Rp21,34 Miliar Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/470/3175618/infrastruktur-FHBi_large.png
Ini Bukti Pembangunan Infrastruktur di RI Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/470/3175239/menteri_pu-4lhi_large.jpg
Menteri PU Bakal Audit Legalitas Bangunan Ponpes se-Indonesia Usai Tragedi Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173658/satelit-lTk4_large.jpg
Penyebab Sistem Komunikasi Kabel Laut Sulawesi-Maluku-Papua Terganggu, Ditargetkan Pulih via Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/470/3173560/menhub_dudy-81PX_large.jpg
Pemerintah Bakal Pindahkan Patung Jenderal Sudirman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement